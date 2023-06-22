耀樂昨（20）日爆料炎亞綸在他16歲時強制性交、偷拍性愛影片、劈腿多人，2018年私密片遭外流後卻只拿到律師費、生活費打發了事，炎亞綸對此緊急發文道歉，坦承面對感情仍不成熟，今（21）日中午耀樂針對炎亞綸回應說明，希望對方能針對私密片外流、偷拍一事給予回應，炎亞綸受到負面風波影響，如今國際青年商會中華民國總會也緊急宣布撤銷炎亞綸十大傑出青年資格。

耀樂今午開記者會說明！坦言當時很少人願意幫忙：5年來備受煎熬

耀樂在記者會上強調當時只有跟炎亞綸發生過性行為，沒有經過自己允許就擅自被對方拍攝性愛影片，2018年年紀還小的他不知道如何處理私密片外流事件，所以只有把與炎亞綸私訊內容截圖打碼，並放在個人IG上，因此手機仍留有證據。

對於外界質疑為何選擇在這個時間點爆料？耀樂表示私密片外流後5年以來都備感煎熬，儘管休學仍無法讓傷口因時間沉澱、歲月累積消失，直到高中學業完成後才感覺人生慢慢步上以前的軌道，他也表示當年自己年紀太小、很少人願意伸出援手幫忙，最近才獲得勇氣，決定站出來發聲，「我很開心我身邊有一群很好的朋友、很好的家人陪我一起度過這5年的時間，讓我重新好好的一步一步步上軌道，我也相信擁有同樣經歷的人，也可以再次找到人生新的目標」。

炎亞綸突現身記者會道歉！耀樂坦言：沒有很願意見到對方

耀樂接著指出，他與炎亞綸先前之所以還有聯繫，是因為當年想要逼迫自己認為這件事沒有什麼，但回過頭卻發現造成的傷害依舊還在，昨天爆料後炎亞綸試圖透過LINE、IG私訊和電話聯繫他，不過他選擇沒接，直到看見炎亞綸在臉書上回應，讓他決定現身記者會，呼籲對方正視不合意的性交、私密片外流等問題，對於炎亞綸突然出現在記者會道歉，耀樂坦言沒有很願意見到對方，「在爆料後才道歉很沒有誠意也沒有必要」。

至於先前耀樂提到「如果出來選擇爆料的話，炎亞綸當時要請黑道解決我」，他說明是從朋友口中得知，也不止一次聽到這句話，雖然不確定是真是假，但內心感到非常害怕，「我選擇把我的感受說給大家聽，那他的說法是他的說法，我的感受是我的感受，我還是希望他能先針對其他事情做回覆」，提告部分耀樂則表示會再與律師討論。

引發社會負面觀感！炎亞綸遭撤銷十大傑出青年資格

國際青年商會中華民國總會今日下午也緊急發布聲明，炎亞綸原為第60屆中華民國十大傑出青年當選人，因昨日風波，行為明顯違反十大傑出青年應具備之高度品德標準，引發社會負面觀感，即刻撤銷其第60屆中華民國十大傑出青年之當選資格。

炎亞綸聲量不到24小時飆破13萬！網友幫他「加油」登上熱門關鍵字

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近二日「炎亞綸」聲量趨勢，可以發現炎亞綸被耀樂爆出未成年強制性交、偷拍私密片、劈腿等事蹟、炎亞綸出面道歉到耀樂開記者會說明，網路聲量累計至今日下午16點為止，短短不到24小時就累積133,881筆討論。

另從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近二日「炎亞綸」熱門關鍵字，可見道歉、未成年、偷拍、影片、外流、記者會、性騷擾、黑道等，炎亞綸被指控在耀樂16歲時與他交往，在對方未成年時強制性交、偷拍影片還遭有心人士外流，還揚言耀樂說出去就要找黑道處理，引發網路熱烈討論；今日記者會上，炎亞綸也特別親臨現場向耀樂道歉，其中也可以發現留言區不少粉絲對炎亞綸力挺加油，讓「加油」登上熱門關鍵字。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

【網路溫度計】提醒您－

◎尊重身體自主權、拒絕性騷擾 請撥打113、110

◎反霸凌專線：0800-200-885

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月20日至2023年06月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『炎亞綸』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。