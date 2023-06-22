嚇死！有保障才能關關難過關關過

明天和意外誰先到？即便平常認真工作，生活規律，偶爾會在無預期的時間發生令人措手不及的驚嚇事情，有些可能無傷大雅，可以拿來自嘲、談笑；但情節嚴重點，可能影響人身安危，對生活造成重大變故。《DailyView網路溫度計》即透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出近一年（2022/05/17-2023/05/16）十大網友熱議的生活「驚嚇事」，這些事件看似殺傷力不大，但也提醒民眾風險何時發生無法預測，平日就需要建立風險意識。

18歲成年的你 不可不掌握生活中各種大小風險

尤其台灣民法成年年齡自今年起，從原本的20歲下修至18歲，讓年輕族群擁有自主權，意味著「凡事自己為自己負責」。富邦人壽重視年輕人的保險教育，持續透過趣味且淺顯易懂的保險教育傳播手法，傳遞「保險即生活」觀念，讓年輕世代清楚理解保險所具有的風險轉嫁功能，一旦不幸發生事故，集合眾人力量的「保險」就能發揮功用，協助民眾安度難關。近期也以「不斷向前的人」為主題推出系列影片，透過真實故事，提醒大家在追逐人生成就的過程中，千萬別忽視生活中大大小小的各種風險！免得「一失足成千苦恨」呀～

No.1 開車撞到行人或小動物

民眾生活中最容易被嚇到的事件第一名就是開車發生碰撞，無論是車子相撞還是撞到行人、動物，不免感到驚慌失措。網友分享車禍意外，「這次的車禍真的讓自己嚇到了，因為雨勢太大，高架風大雨大，加上積水打滑失控」、「肇事者當下身受重傷、熱心民眾直接幫他報警跟叫救護車，我趕赴現場當下直接嚇到腿軟」、「雖沒有撞到但有嚇到就會算是車禍」、「我前幾天出了車禍，當下覺得沒事，但後來頭越來越痛，一直嘔吐！發現有小小的顱內出血的狀況（嚇死）」。

No.2 搭乘大眾運輸遇事故

搭乘大眾運輸工具如公車、火車、捷運、高鐵等，對民眾而言相對安全，可以減少碰撞或行車意外，相對地，一旦發生事故，傷害及影響程度也更大。網友質疑，「好像沒有監管，經常有意外傷亡」、「別把很多事想得很神，好像四周都要有金鐘罩鐵布衫之類的，意外就是意外，你想不到的事才叫意外」。

No.3 「災」的迫降被砸到

路上突發狀況多，即使好好走在路上，也無法預防招牌、盆栽、剝落磁磚等猝不及防的掉下，人嚇到事小，萬一不幸砸中，可能對人身帶來傷害。網友分享，「嚇死人，電影看一半，OO影城天花板掉落！」「那麼大一個水塔直接迎面飛來是想嚇死誰」、「羽球場發生了天花板輕鋼架及隔音板倒塌掉落事件，造成一位民眾輕度擦傷，其他在運動中心的民眾受到驚嚇」。

No.4 走路摔到水溝、跌到洞裡

路面容易因為施工、凹凸不平、水溝未加蓋等，讓行人和車子在用路時發生意外；不僅如此，也發生過建商施工不當導致周遭地基坍方事件，造成巨大天坑，車子直接掉進洞裡。不少網友有相同經驗，「我們這邊看得很清楚，掉在水溝，一個飛到人家家裡去，門口大埕裡面去」、「不慎自摔進水溝內...發生意外」、「交車不到1個月，就掉落天坑，整台車報銷」。

No.5 車子急煞

交通事故常見發生車子突然無故減速、加速、急煞等，或是駕駛為閃避衝出來的車輛、人或動物必須急踩剎車，不僅車內的乘客，後方及對面的車輛、行人會因而被嚇到。網友提到自身發生的交通事故，「在停紅燈剛起步的時候突然就斷電了，造成後車急煞...驚嚇」、「一部休旅車惡意逼車，休旅車按喇叭、狂切車道超車，還急煞頓停、嚇到驚聲尖叫」。

No.6 找不到小孩或毛孩

﻿家中年老的長輩、幼齡小孩或貓狗家寵忽然不見人影、迷路走丟，往往令人慌張嚇到不知所措。像是社會新聞就曾發生女童和阿嬤走失，在員警協助下，阿嬤見到孫女總算放下心中大石：「你到哪裡去了，阿嬤嚇死了」。還有網友分享意外插曲，「我還睡到一半被老婆罵醒，小孩怎麼不見了，結果被棉被蓋住了，真是嚇死人」。

No.7 收到爆掉的卡費帳單

民眾收到卡費或電費帳單時，可能因為平日毫無節制的花錢消費，而導致繳費金額過高；另外，進入夏季，家家戶戶除濕機、冷氣、電扇等電器開整日，一不注意，收到電費看到數字時真的會「驚呆」。網友說：「嬰兒就是要二十四小時保持她穩定室內涼爽溫度，所以本次帳單收到嚇一跳...我還在驚嚇中」、「看到金額整個嚇到，這些只是11月的花費，還不含一些在實體店面買的，林林總總加起來超過兩萬」。

No.8 有人突然放鞭炮

歡慶的節日許多地方會放鞭炮炒熱氣氛，像是跨年煙火、過年鞭炮、甩炮、沖天炮等等，但在毫無準備之際聽到巨響的鞭炮聲，還是會嚇到魂飛魄散，毛小孩也可能因此嚇得四處逃竄。不少網友對鞭炮聲感到氣憤，「晚上超過11點還放鞭炮和廣播，人都快被嚇死了」、「不知道能不能檢舉這時間還在放煙火的，家裡寵物都快嚇死了真的很賭爛」、「以前鞭炮聲都會把我家寵物嚇到起飛」。

No.9 無預警停電眼前一片黑

因為用電量屢創新高， 各地區有時會有突發性停電或分區限電的情況，在沒有心理準備的情況下遇到停電，眼前倏地一黑，心跳不免漏跳一拍。網友紛紛抱怨，「嚇到，突然全暗」、「經過上一次303（停電事故）真的是嚇到了啦」、「停電烏漆抹黑的，這邊剛好是手機收訊死角，現在停電還要來鬧是怎樣！是要嚇死我唷！」

No.10 雷聲炸裂、閃電直劈地面

晴朗、無雨的天空中或陰雨天猛然傳來幾聲雷聲轟轟作響、加上閃電交加，天色一變的瞬間都會讓人感到驚嚇。不少網友分享經驗，「前一陣子馬祖打大雷，嚇死人」、「鋒面來襲，北部晚上已經下雨了，剛還被震天響的雷聲嚇到，大家騎車開車要注意安全！」「在套房煮菜，哥煮到一半打雷，嚇死寶寶了」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年05月17日至2023年05月16日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『生活驚嚇事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統