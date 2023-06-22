氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明(22、23日)兩天「滯留鋒」在長江流域至華南、北部海面一帶南北徘徊；今日台灣受西南風影響，各地仍晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；各地區平地氣溫：北部25至36度，中部24至35度，南部24至36度，東部21至37度。

吳德榮表示，明(23)日仍受西南風影響，各地仍晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；清晨中南部偶有零星飄雨的機率，午後近山區有局部短暫雷陣雨，午後降雨範圍略為擴大，高溫微降。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週六至下週三(24至28日)台灣附近漸轉為東南風。迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨的機率，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨；氣溫偏高、天氣仍偏熱。最新模式模擬亦顯示，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，是否發展？待觀察。