國民黨台北市第六選區立委參選人、前市議員羅智強今（22）日在臉書發文自爆，資深媒體人周玉蔻的節目製作單位向他發通告，不過鑑於曾被周抹黑，他予以拒絕，並且要周「滾」。

羅智強過去曾被周玉蔻影射是「頂新門神」，他過往曾表示，這件事讓他一度被社會鄙視為貪官汙吏，好在有人安排他去哈佛進修1年，最後才終於振作。後來，羅智強對周玉蔻提告誹謗但敗訴，他坦言，從那一刻開始再也不信任司法。

另外，羅智強2021年於直播節目透露，周玉蔻曾親自打電話、傳簡訊邀請他上節目，但全被他拒絕並回嗆「君之構陷，銘記五內，天堂地獄，永不相逢」16字。

「這世界上，有一種厚顏是黑色的，周玉蔻就是」，羅智強今在臉書發文，除公布周玉蔻節目團隊的邀請訊息內容，還提到，周的節目製作單位昨日多次致電說要訪問他。羅智強直言，周玉蔻當年曾抹黑他，現在卻說要採訪他，「也是服了這個臉皮比城牆還厚的『資深造謠人』」，面對周，只想說「滾」這個字。

許多網友也在羅智強的貼文留言表達意見，「不要理她，她會黑你」、「絕對不要掉進陷阱，但可以拜託她像大選時出來助攻民進黨」、「她是來亂的」、「臉皮比我的皮鞋還要厚，服了她」。