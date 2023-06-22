今天是端午節吃粽子的日子，營養師高敏敏分享11種粽子熱量，尤其是廣州荷葉粽，獨自吃完一顆就1千大卡，且鈉含量超過1000毫克，提醒千萬不要一個人吃光。

高敏敏日前在臉書貼出「粽子熱量圖鑑」分析11種粽子的熱量，其中熱量最高的是「廣州荷葉粽」（650g）約1066大卡，吃完一顆要慢跑130分鐘才能消耗，因份量大，別一個人獨食，尤其是鈉含量更超過1000毫克，將近衛福部建議一日攝取鈉含量2400毫克的一半，糖尿病、高血脂、高血壓等慢性疾病患者更要注意分量。

高敏敏表示，熱量第二高的是北部粽（210g）有 518大卡，慢跑63分鐘才能消耗，這是因為糯米先用油炒過，香氣十足，但熱量也偏高。接著是素粽（210g）480大卡，慢跑59分鐘才能消耗，熱量稍微低一些，但要注意有花生等脂肪餡料；南部粽（210g）一顆也有 477大卡，慢跑58分鐘才能消耗，雖說水煮熱量較低，但若添加滷肉、花生等高熱量、高油脂食材，再撒點花生粉，一湯匙約45大卡，同於吃下一份油脂，熱量也會跟著飆高。

要如何吃粽子才不會變胖？高敏敏指出有5招，首先是一天一顆，替換正餐澱粉，再來是搭配蔬菜一起吃增加纖維量，飯後吃奇異果、鳳梨、木瓜等富含酵素水果助消化，吃甜粽含糖量高要克制，最後是沾醬另外倒小碟子，勿直接倒在粽子上，適量攝取。