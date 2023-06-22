與史上首次系列賽輸三贏四的神紀錄擦身而過，拆解雙探花的議題一直圍繞在「綠衫軍」塞爾提克身旁，不過他們今（22日）則率先達成一筆交易，據美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，塞爾提克、巫師和快艇展開三方交易，綠軍獲得巫師長人「波神」波爾金吉斯（Kristaps Porzingis），巫師則拿下馬可斯莫里斯（Marcus Morris）和來自快艇的今年第30順位籤，快艇得到「最佳第六人」布羅格登（Malcolm Brogdon）。

巫師原本有意留下波爾金吉斯，只是在他們交易得分主力畢爾（Bradley Beal）後正式迎接重建，仍處在巔峰階段的波爾金吉斯或許不願陪著球隊成長，傳聞他計畫跳出下賽季3600萬美元的球員選擇權，在加盟綠軍之後，也是波爾金吉斯生涯最有機會邁向總冠軍的一年。

波爾金吉斯的降臨，自然將壓縮主力前鋒葛蘭特威廉斯（Grant Williams）的發揮，本季例行賽他出賽79場，其中23場擔任先發，拿下生涯單季新高8.1分，但在季後賽上，葛蘭特威廉斯出賽時間不多，直到對陣熱火的系列賽才以好表現博取教練信任。

拿下上賽季最佳第六人獎項的布羅格登，屢次和懷特（Derrick White）在季後賽扛下救火任務，幫助綠軍過關斬將，不過布羅格登在季後賽遭遇傷勢，也影響了後半段的發揮，且快艇陣中的里歐納德（Kawhi Leonard）、保羅喬治（Paul George）已有豐富傷病史，換來布羅格登也不禁讓人猜想，快艇是否仍會續留韋斯布魯克（Russell Westbrook）。另一爆料大神沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）跟進報導，快艇柯菲（Amir Coffey）、綠軍賈林納利（Danilo Gallinari）也會被當成交易籌碼，波爾金吉斯將執行下賽季球員選擇權以實現交易，兩隊在完成交易前還有一些細節待處理。