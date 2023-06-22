中廣與蓋洛普公司昨（21）日公布最新2024總統大選民調，國民黨參選人侯友宜再度暫居第3。前立委郭正亮直言，侯友宜有程度卻沒有敏感度，籲他盡快去找將台灣釋迦輸入中國大陸有功的台東縣長饒慶鈴合體造勢。

郭正亮昨日在節目《下班瀚你聊》中指出，此次大陸重新開放台灣釋迦進口確實是國民黨得分，他強調，侯友宜應該想辦法去蹭饒慶鈴，或是國民黨副主席夏立言從海峽論壇回來時去接機，並說出「夏立言表現得很好」，好好造個秀，郭認為，這些行為就能看出一個參選人會不會玩。

對於侯友宜，郭正亮還提到自己最近跟《美麗島電子報》董事長吳子嘉聊天，對方說「侯友宜不是草包，人家有程度」，郭馬上回應，侯是有程度但沒敏感度，沒有敏感度在選戰是很吃虧的，「就是說要抓住民眾有感的議題把它擴大，看到哪個議題對自己有利，就想方設法把它擴大。」

郭正亮也以副總統賴清德為例，稱賴現在一定在吹噓，「說我們要去補助私立大學，因為這個有票。賴清德這招有用，大學生一人補助一年2.5萬都樂壞了，我在私立大學校書，我非常了解私大的學生。」