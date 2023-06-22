端午節吃粽子，不少人會搭配醬料，一名網友分享，他吃粽子必配愛之味甜辣醬，不知道大家都配什麼，引起網友熱烈討論，其中最多人點名台中神醬「東泉辣椒醬」，直呼只要吃過就回不去，但也有網友吃了以後猛搖頭，兩派人戰成一團。

一名網友近日在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上分享，端午節應景吃肉粽，他唯一最愛的、無可取代的搭配醬料是「愛之味甜辣醬」，不知道大家都是搭配什麼醬料吃粽子？

貼文引起網友討論，除了愛之味甜辣醬之外，不少網友留言分享心目中最搭粽子的醬料，包括番茄醬、東泉辣椒醬、源美辣椒醬、海山醬、上等辣椒醬等。其中最多人推的就是東泉辣椒醬，「我吃粽子改東泉，沒有愛之味的地位了」、「台中人才知道的神醬，東泉辣椒醬」、「東泉醬太棒加什麼都好吃」。

不過也有網友吐槽說，大家未免太神化東泉辣椒醬了，聽到好評不斷，最近買回家嘗試發現超級普通，而且醬料出乎意料地很鹹，家人吃了以後，沒有一個人喜歡。