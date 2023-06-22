昨（21）日公布的2024年總統大選民調，國民黨總統參選人侯友宜支持度17.93％落到第三名。對此，國民黨智庫執行長柯志恩認為，侯友宜必須要改變思維、路線，否則藍營基本盤看不到侯展現的決心，柯強調，大家都驚覺到這樣的趨勢，侯應該會在選戰略上會做很大幅度的調整。

中廣與蓋洛普公司昨公布的2024總統大選最新民調顯示，民進黨參選人賴清德以31.89％支持度居冠，民眾黨參選人柯文哲24.62％緊追在後，侯友宜為17.93％，尚未決定的民眾則有19.62％。

柯志恩昨在政論節目《少康戰情室》中提到，侯友宜在這個時刻必須要改變思維，她進一步解釋，侯選新北市長時，盡量降低政黨色彩，因此很多票都來自淺藍、淺綠，因此讓他覺得要走中間路線，但當總統大選的起步已經比較慢時仍走中間路線，對於基本盤而言，沒有看到侯所展現的決心。

柯志恩強調，侯友宜選總統，路線不能跟選新北市長一樣，必須要改變思維及做法。柯志恩直言，大家都驚覺到這樣的趨勢時，侯友宜應該會在選戰略上會做很大幅度的調整，呼籲外界給他一點時間。

節目另名來賓、國民黨立委江啟臣則認為，侯友宜最大的危機是基本盤流失，因國民黨基本盤不可能低於20%，若在支持度25至30%的前提下跟柯文哲談合作，才比較有可能性，而侯若要鞏固基本盤，在黨內支持度至少要有8成。