蔡英文總統昨（21）日主持「112年三軍六校院聯合畢業典禮」，這也是蔡英文任內最後一次以三軍統帥身分出席畢業典禮。不料在拍攝大合照的過程中卻出現意外插曲，一名官兵女畢業生擺出「戰力強」手勢時，不慎將海軍二級上將劉志斌的「將軍帽」打掉，畫面在網路上瘋傳，更釣出本人現身回應，親曝「當下差點腿軟跪下了」。

Instagram粉絲專業「海軍迷因發展中心 2.0」分享一段影片，只見畫面中，官兵畢業生們與總統蔡英文、國防部長邱國正、總統府秘書長林佳龍等官員拍攝大合照時，第二排的一名女官兵擺出「戰力強」手勢時，不慎將坐在前方的海軍二級上將劉志斌帽子打掉，女官兵與右旁的畢業生當場嚇傻，露出驚恐的表情，而劉志斌也顯示出相當錯愕，將帽子戴回後，繼續參與大合照。

畫面在網上瘋傳，粉專小編也貼文寫下「試算當時這位畢業初官的陰影面積」，不少網友也留言打趣，「文宣組電話紀錄：爾後拍照禁止戰力強手勢」、「初生之犢不畏虎」、「畢業即退伍」、「第一次看到有人敢摘上將的帽子」、「喂～任遠啊，我志斌啊！是說你們空軍有位女官…對對對，列入汰除名單！」、「飛官：我要一飛沖天！ 初官：你懂什麼是一飛沖天？」。

而貼文也釣出當事女官兵，現身回應「本人簽到…事後有跟上將鞠躬道歉，當下差點腿軟跪下了」。