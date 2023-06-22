兩架美國空軍B-52轟炸機6月19日首度降落印尼

當美中在西太平洋緊張升高，華府正設法在亞太合縱連橫之際，兩架美國空軍B-52轟炸機6月19日首度降落印尼這具有重要戰略意義的東南亞國家，凸顯了雙方的夥伴關係。

綜合外電報導，美國太平洋空軍（Pacific Air Forces）發言人說，美方正加強集體能力，以支持自由開放的印太地區，而B-52這次特別部署印尼，強調了和盟友、夥伴及其他美國聯合軍事單位合作的重要性。

有趣的是，B-52轟炸機降落印尼，就介於美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日訪中，還有拜登總統20日直呼中國大陸國家主席習近平是「獨裁者」之間。

而兩架B-52降落前，印尼出動了兩架來自北乾巴拿（Pekanbaru）羅斯敏·努爾賈丁（Rosemin Nurjadin）空軍基地的F-16戰機迎接。這預料將是「西方對抗23」（Cope West 2023）空戰聯演的一部分，原本演習是以來自美國太平洋空軍（Pacific Air Forces）的F-16，還有印尼空軍（TNIAU）的F-16在印尼羅斯敏空軍基地聯合演習為主。相關演習從6月12日起，預計將在6月23日結束。

#TNIAU confirmed that not one but two USAF B-52H Stratofortress landed at Kualanamu today



They took off from Guam and were welcomed by 3x 🇮🇩 F-16s from Roesmin AFB



This is part of 🇮🇩🇺🇸 Interoperability Bomber Landing Exercise#CopeWest #BomberLandinghttps://t.co/sO9fCEZD25 pic.twitter.com/iaMY55JsfQ — JATOSINT (@Jatosint) June 19, 2023

共有4架B-52轟炸機6月12—14日間從北達科他州（North Dakota）的米諾特（Minot）空軍基地出發，接著抵達關島，以執行印太「轟炸機特遣隊」（Bomber Task Force）輪值任務，其中兩架則飛抵印尼。而B-52轟炸機部署世界各地，輪值通常會持續1個多月。