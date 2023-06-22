37歲炎亞綸（本名：吳庚霖）近日遭「抖音男神」耀樂指控過去交往期間強迫他發生性關係，拍不雅片還外流，對此，炎亞綸第一時間發聲明致歉，也現身耀樂記者會再次鞠躬道歉。見此，名律師王至德不禁感慨炎亞綸的團隊手法高級，「充滿了設計感」。

王至德昨發文表示，最近Me Too事件延燒，有別於先前王力宏事件的危機處理方式，這次許多藝人落馬，大多數藝人大致都能第一時間回應，或見在前車之鑑不至於犯下相同的錯誤，他特別想要指出最新一棒接力「炎上」的炎亞綸危機處理可圈可點，從第一步的道歉聲明，就可見公關公司的用心。

王至德指出，炎亞綸的道歉文從第一句就是充滿正面的「謝謝」，接著將文章風向改為因為愛情腦犯的錯，對於讓耀樂承受到不該遇到的事表示歉意，但沒有針對對方指控的偷拍及違反意願性交提出說明，表現出自己是重情義的人，至於不雅照影片是不肖手機店家犯的錯，雖不能怪他，但還是願意跟耀樂致歉。

此外，記者會上的表現又是一個高級手法，王至德表示，原本耀樂舉行記者會是正常受害者的指控流程，但沒想到炎亞綸的公關操作技高一籌，親自到現場鞠躬再三說對不起，「還把記者會現場變成是他的主場，從入場、拿麥克風、道歉、把麥克風返還、出場讓媒體拍照，過程不過十來分鐘，卻完全打亂了耀樂的節奏」，這跟王至德自己在處理訴訟時會採用的手法類似，重點就是打亂敵手的計畫和節奏，才可出奇制勝。

王至德進一步說，而耀樂的發言與他在網上的貼文差不多，殺傷力少了一半，令王至德忍不住表示雖然炎亞綸之後還是可能為了行為付出代價，但他的公關公司可能因此最近生意很好，引來網友回應：「我跟你的想法一樣，我從昨天晚上看他發文到今天去現場道歉，一直覺得太高竿，戲劇張力好夠，離場爆哭那一段」、「在我這個純路人的觀感，加害者跑去受害者的記者會表演道歉，嚇得人家躲到後台十分鐘，很恐怖欸」、「我覺得公關公司這方法，造成被害人二次傷害」。

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