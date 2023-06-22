小編今（22）日精選5件不可不知的國內外財經大事。暫停升息後，房貸利率暫時不會再衝高。據中央銀行公布5月五大銀行新承做房貸金額624.81億元，月增156.67億元、增幅33.5％，年減61億元、減幅8.9％，新增房貸利率再上升至2.101％，續創2009年1月以來的14年加兩個月新高，房貸族壓力續增。

【1】5月房貸利率2.101％ 逾14年新高

央行官員表示，整體房市大致維持「量縮價緩漲」，因此5月六都移轉棟數仍是年減6.35％，其中以台北市年減16.79％最大，其次為台南市減幅12.58％。

6月央行未再升息，房貸利率是否已見頂？央行官員指出，多數銀行指數型房貸採月指標利率，大多在升息後一個月反映利率變化，少數會在5月反映，6月未再升息，房貸利率走高將可暫休，但利率仍會受個案條件影響。

【2】台積電上海論壇 聚焦２奈米

全球晶圓代工龍頭台積電的年度技術論壇大陸場次，21日在上海登場。

這次論壇由台積電總裁魏哲家親自率隊，兩位資深副總張曉強、侯永清也出席。會上台積電高層除了分享包括2奈米製程在內的最新產品和技術發展，對於全球半導體成本高漲造成的營運問題，也發表看法。

【3】庫存明年Q1回到正常水位 巨大：最壞情況已過

自行車龍頭巨大董事長杜綉珍21日在股東會後，針對外界最關心的自行車庫存問題指出，「巨大最壞的情況已經過了！」隨著供應鏈出貨逐漸順暢，且經過10個月的消化，集團目前整體庫存已逐漸緩解，預期到明年第一季就會回到正常水位，巨大對未來自行車產業依然充滿信心。

【4】美債殖利率倒掛幅度 逾40年新高

美國2年期與10年期公債殖利率20日早盤利差擴大至97個基本點，殖利率曲線倒掛幅度創1981年以來的逾40年新高。數據顯示，投機客上周（截至6月13日為止）持有的2年期美債淨空頭部位攀升至歷史新高，押注殖利率曲線倒掛將進一步惡化，這也加劇市場對於經濟衰退的擔憂。

【5】抗通膨 鮑爾：未來幾個月可能再升息

聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）21日赴眾院金融服務委員會發表半年度貨幣政策報告，其為此準備的書面證詞表示，未來幾個月內，可能再升息來對抗通膨。另三位被提名為Fed副主席和理事的候選人均強調，抗通膨是首要任務。