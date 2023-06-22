迴轉壽司運輸帶出現兩隻腳！一名網友昨天（21日）到連鎖迴轉壽司店用餐，吃到一半看見隔壁桌小孩仰躺在椅子上，雙腿抬高將兩隻腳直接貼在壽司輸送帶上，讓原PO氣得發文大罵「家長完全不管嗎？」對此，業者不予回應，北市衛生局則表示將派員稽查，若屬實將開罰。

這名網友在「爆料公社」指出，昨天晚間與朋友到台北某大型車站的知名迴轉壽司用餐，發現隔壁桌的小孩仰躺在椅子上，雙腿抬高把腳貼在壽司輸送帶上晃來晃去，幾乎碰到輸送帶上的壽司，怒批家長完全不管嗎？「店家去查一下監視器吧！」

貼文PO出後，網友紛紛留言：「那味道 Zer 一下就上來了」、「用腳吃壽司這麼勵志？」、「直接單點比較好，轉盤上的到你面前發生什麼事不好說」、「後來我都不去吃迴轉壽司了」。

根據《三立新聞網》報導，迴轉壽司業者對此事不回應，北市衛生局食藥科表示，目前尚未收到民眾投訴，會先根據原PO發文內容派員到店裡稽查，如是查證屬實將開罰。