藝人NONO近日（本名：陳宣裕）遭多名女性指控性騷甚至性侵害，引發軒然大波。對此，NONO一改沒印象的說法，昨(21日)發文認錯「本人即刻起，停止演藝工作，誠心深刻反省。」，不過最後一行署名卻怪怪的，引起PTT鄉民熱議。

NONO透過臉書發文表示，「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反應。NO NO」，但有眼尖的網友發現，NONO雖是陳宣裕的藝名，但是平常名字中間不會特地留空格，因此特別署名「NO NO」，引起網友聯想「反省NO NO～」、「為什麼NONO中間要空一格」、「最後一句有笑XD No～No～」、「最後寫NO NO 是假的意思嗎？」、「最後一句好嘲諷」。

事實上，NONO近日遭到網紅小紅老師指控性騷擾多位女性，小紅老師表示，第一位爆料的受害者，透露是在NONO女兒剛出生的2015年被性侵，受害者對小紅老師說，NONO事發當天稱來接她下班，卻將車開到市民大道停車場，強行將她拖到無障礙廁所內發生關係，最後無套中出，女方強調：「我記得他手毛、腳毛很長。」

第2位爆料者在2011年遭到性侵，提到當時NONO一上車就毛手毛腳，「他在車上強行進入，還講只要沒射就不算了，剛才是練習」。而第3位爆料者說，事發距今已經10幾年，事發地點是NONO家，形容他家有樓中樓，「連床都不給躺，應該是怕他老婆發現」。

此外，還有許多年輕的被害者，包括大學剛畢業、剛進入演藝圈的人，就算受到傷害，她們也找不到藝人為她們發聲。對此NONO宣布「即刻起停止演藝工作」，小紅老師也表示，受害者們還在等道歉記者會，憤怒表示：「NONO陳宣裕請給我們一個道歉！你做那些事的勇氣跑哪了？學學別人，有Guts一點好嗎」。

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