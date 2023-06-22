當地時間20日至21日，大陸國務院總理李強在訪問德國期間，赴巴伐利亞州參訪，參觀了BMW世界展示中心與西門子公司總部。他指出，希望BMW公司繼續堅持「家在中國」戰略，做中國高品質發展的同路人；也希望西門子與中國夥伴拓展產業數位化、綠色低碳轉型等新合作領域，取得更多共贏成果。

新華社報導，李強於當地時間20日下午離開柏林抵達慕尼黑。巴伐利亞州政府為李強舉行了獨具地方特色的歡迎儀式。

在會見巴伐利亞州州長索德時，李強表示，巴州對華友好合作歷史悠久、成效顯著，是推動中德經貿合作和地方友好的先行者。中方珍視與巴州的傳統友誼，將繼續鼓勵雙方友好省市鞏固互信、拓展交流、深化合作，實現更高水準的互利共贏。歡迎更多巴州企業來華投資興業，推動中德務實合作繼往開來、再譜新篇。

索德表示，巴伐利亞州不會忘記中國為巴州抗擊新冠疫情提供的有力支援。巴州反對脫鉤，支持合作，主張開放市場和技術，希與中方深化經貿合作，加強地方交流，共同應對氣候變化等全球性挑戰。巴州敬佩中國取得的巨大發展成就，願做可靠的合作夥伴。

在BMW世界展示中心，李強在該公司董事長齊普策陪同下參觀了智慧網聯汽車、新能源汽車等展區，詳細了解電動汽車發展趨勢、新能源開發、無人駕駛等方面情況。

李強指出，汽車業是德國企業深度參與中國改革開放進程的重要領域，中國是德國汽車業的優質合作夥伴。希望BMW公司繼續堅持「家在中國」戰略，做中國高品質發展的同路人。

齊普策則表示，中國式現代化進程就是BMW公司的發展進程，BMW公司將繼續為深化德中合作作出積極貢獻。

在西門子公司總部，李強在公司董事會主席兼執行長博樂仁陪同下，觀看了室內垂直農業、數位化企業體驗中心、自動分揀機器人、高端核磁共振設備等技術和產品展示。

李強指出，利用數位技術為中小企業賦能具有重要意義和廣闊前景，要注重對人工智慧發展進行合理規畫。當前中國正大力推進數位中國建設，希望西門子與中國夥伴拓展產業數位化、綠色低碳轉型等新合作領域，取得更多共贏成果。