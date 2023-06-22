隨著2024總統大選越來越近，各政黨參選人近期都端出政策牛肉。然而一份最新民調卻指出，民眾對於民進黨主席、總統參選人賴清德的反感度暴增，半年內從11.1%升到23%，約等於230萬人，這無疑對綠營是重大警訊。

台灣民意基金會今（22）日在臉書公布最新民調分析，針對「如果用0度到100度來表示對政治人物的好感與反感，0度表示最冷，最強烈的反感；而100度表示最熱，最強烈的好感；50度表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。」，詢問民眾對民進黨總統參選人賴清德的感覺。得到結果為48.1%對賴清德的感情溫度是51度以上、25.9%沒有感覺、23%對他的感覺是49度以下。

此調查進一步指出，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，四成八對賴清德有好感，二成三對他有反感，二成六既無好感，也無反感，也就是無感。

該民調分析，與2022年12月調查的結果相比，賴清德的好感度從48.4%變成48.1，幾乎沒有任何改變；然而從反感的角度來看，對賴清德反感的人增加約12個百分點，半年前是11.1%，現在是23%，一個百分點若以19.3萬計，討厭他的人半年增加約230萬人，無疑是一個警訊。

至於無感的民眾方面，台灣民意基金會認為，對賴清德無感的人減少8.3個百分點，半年前是34.2%，現在是25.9%。由於半年間選民對賴清德好感度不變，可以得出一個結果，那就是部分原來對他無感的人轉變成反感，這不是好現象。

該民調最後總結，從選民對賴清德的總平均溫度看，半年間平均溫度從59.71度降低到56.48度，共減少3.23度，這是一個警訊。換句話說，經過半年的努力打拼，選民對賴清德的感情溫度不升反降，事出必有因，值得深入探究。