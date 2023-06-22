為洗刷「行人地獄」惡名，6月30日起不讓行人將加重罰6千元，且要強制上道安講習課程，昨晚（21日）警政署表示，30日起只要斑馬線上有行人，不論遠近，駕駛都要停讓。對此，交通部長王國材昨夜緊急與內政部長林右昌聯繫，今晨確定將暫緩實施，朝向「行人已在斑馬線近端或過中心線需停讓」研議，下周才會定案。

交通部16日預告修法，只要不停讓行人、拒絕攔檢稽查和逃逸等6項違規除罰款外，都要接受道安講習。對此，警政署21日表示，6月30日正式實施，近期會加強宣導。

警政署指出，行人若站在路邊距離斑馬線1公尺範圍、要穿越馬路時，駕駛人就應依規定暫停、讓行人先行通過；若駕駛人未立即暫停讓行人先過，汽車前懸（即車頭）或機車前輪再進入斑馬線範圍內，就應舉發。

此外，若行人已進入斑馬線範圍內時，汽機車行近斑馬線，不論行人位於車輛的近端或遠端，汽、機車都要立即暫停讓行人先過；若駕駛人未立即暫停讓行人先行通過，汽車前懸或機車前輪再進入斑馬線範圍內，同樣應舉發。而路口有義警、志工等人指揮，駕駛不聽指揮強行通過，也可直接舉發。

對此，交通部長王國材今晨（22日）又喊卡，指出有關「不論行人遠近駕駛須停讓」規定，係警政署與交通部討論執法依據方案之一，但是因為太過嚴格，雖保護行人，但是影響車流順暢甚鉅，經與警政署討論暫緩實施。後續會就另一方案「行人已在近端駕駛須停讓」進行討論，研擬保護行人執法依據。

王國材補充，該案為警政署提出的建議，任何行人只要進入人行道範圍，汽機車就要停讓，但考量部分大型路口斑馬線相當長，若還在另一側遠端就要停車可能會造成交通壅塞，他昨晚與內政部長林右昌、警政署長黃明昭溝通討論後，確定該方案將暫緩實施，朝向行人進入斑馬線近端3公尺或進入斑馬線中心線就要停讓方向來討論，細節仍到下周討論研議後定案。