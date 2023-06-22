英國金融時報指出，由於大陸經濟受到疫後復甦不如預期、地緣政治緊張及管制企業等負面因素干擾，前景黯淡不少，因此新加坡主權基金GIC打算增加在美國的投資部位，聚焦在風險投資基金與科技公司。

事實上，GIC雖為亞洲最大主權基金之一，但投資比重大多都在美國，依照去年公開的數據，約佔37%左右，不包含日本的亞洲投資組合則為25%，並沒有進一步細分亞洲各國的比重。

報導提到，GIC之所以仍對美國科技股有高度信心，在於美國是人工智慧AI與未來科技發展的主戰場，且歷經去年的大跌後，今年出現反彈，展現出科技股的韌性與價值。

多位業內人士透露，GIC已經向美國私募股權和風險投資高管，傳達要增加投資的訊息，且2021及2022年GIC共達成63筆與美國企業有關的交易，同一時間，在大陸只有18筆，去年更僅有2筆交易。

大陸與新加坡曾在4月發表聯合聲明，強調雙方關係升級為全方位高質量前瞻性夥伴關係，從長遠角度和戰略高度規劃和推動互利關係發展，並在廣泛領域建立起務實多元合作，共同把握新興領域新機遇。