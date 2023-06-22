近日性騷事件連環爆，從政治圈燒到演藝圈，多位形象正面的男藝人陸續「翻車」，引發譁然；有網友點名婚內約砲、召妓的王力宏及劈腿的羅志祥至少都是「你情我願」，認為應該還他們一個公道。

許傑輝15日被一連爆出6名受害者指控性騷，宣布退出演藝圈，宥勝18日也被多人控訴性騷，隔日黃子佼坦承曾經強吻少女、拍裸照，接著炎亞綸遭抖音網紅耀樂指控硬上、偷拍性愛片，NONO也被爆性侵多女。

近日網路上充斥MeToo討論，一名網友在批踢踢以「王力宏是不是清流」為題發文，他直言這一波爆下來，王力宏只是出軌和召妓，就被搞到消失在螢光幕，「但畢竟都是你情我願，是不是該還力宏一個公道了？」

另外也有網友點名羅志祥「是清流」，認為他雖然也出過事，「但都是自己靠手腕、靠帥，讓女生自己願意給上的，不像這些人利用權勢毛手毛腳。」

許多網友留言「想想力宏跟羅主任，都很純」、「真的！我們錯怪力宏了」、「明明就是羅志祥才是清流」，還有網友稱戲稱「有花錢就是負責」、「力宏明明可以靠臉騙免費的，但還是付錢。」

不過也有網友認為王力宏婚後亂搞就是不應該，「別人強盜就說小偷是無罪了」、「玩很大到底跟他會不會性騷擾有什麼關係？」

網有認為王力宏約砲、召妓至少是「你情我願」。（本報資料照片）

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