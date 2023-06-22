近日性騷事件連環爆，從政治圈燒到演藝圈，多位形象正面的男藝人陸續「翻車」，引發譁然；有網友點名婚內約砲、召妓的王力宏及劈腿的羅志祥至少都是「你情我願」，認為應該還他們一個公道。
許傑輝15日被一連爆出6名受害者指控性騷，宣布退出演藝圈，宥勝18日也被多人控訴性騷，隔日黃子佼坦承曾經強吻少女、拍裸照，接著炎亞綸遭抖音網紅耀樂指控硬上、偷拍性愛片，NONO也被爆性侵多女。
近日網路上充斥MeToo討論，一名網友在批踢踢以「王力宏是不是清流」為題發文，他直言這一波爆下來，王力宏只是出軌和召妓，就被搞到消失在螢光幕，「但畢竟都是你情我願，是不是該還力宏一個公道了？」
另外也有網友點名羅志祥「是清流」，認為他雖然也出過事，「但都是自己靠手腕、靠帥，讓女生自己願意給上的，不像這些人利用權勢毛手毛腳。」
許多網友留言「想想力宏跟羅主任，都很純」、「真的！我們錯怪力宏了」、「明明就是羅志祥才是清流」，還有網友稱戲稱「有花錢就是負責」、「力宏明明可以靠臉騙免費的，但還是付錢。」
不過也有網友認為王力宏婚後亂搞就是不應該，「別人強盜就說小偷是無罪了」、「玩很大到底跟他會不會性騷擾有什麼關係？」
★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。