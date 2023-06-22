大陸國務院總理李強21日晚（當地時間）在巴黎出席中法工商界晚餐會並致辭。李強就深化中法合作提出3點倡議，包括共同維護全球產業鏈供應鏈安全穩定、加強中法創新合作、打造良好營商環境，並勉勵中法企業家堅定信心、把握機遇、共同努力，在深化經貿合作中實現企業更大發展，推動中法、中歐合作行穩致遠。

新華社報導，法國經濟、財政及工業、數位主權部長勒梅爾和100多名兩國工商界代表，及大陸國務委員兼國務院祕書長吳政隆等出席晚餐會。

李強首先表示，中法建交近60年來，兩國關係始終保持積極發展、取得令人矚目的合作成果。中法關係具有穩定性、時代性、全球性的鮮明特徵，兩國都主張以團結代替分裂，以合作代替對抗，都致力於維護多邊主義，推動完善全球治理，攜手應對全人類共同挑戰。對此，我們應當倍加珍視、精心呵護。

李強就深化中法合作提出三點倡議：一是共同維護全球產業鏈供應鏈安全穩定。相互依賴是經濟全球化的必然結果。中法良好的政治互信使我們在相互依賴中看到穩定性、確定性和共同的發展機遇，而不是風險。我們讚賞法國政府反對陣營對抗和「脫鉤斷鏈」。希望中法企業家堅定支持經濟全球化，做開放共贏、務實合作的行動派，共同維護中法、中歐產業鏈供應鏈穩定和韌性。

二是加強中法創新合作。近年來，中法在醫藥、新能源電池、半導體等領域技術交流湧現出諸多創新成果。展望未來，雙方在高端製造、現代服務業、綠色轉型、數位經濟等領域還有很大合作潛力。雙方應加強企業間創新和技術合作，為中法合作提供新動能，培育新增長點。

三是打造良好營商環境。中國將堅定不移深化改革、擴大開放，進一步放寬現代服務業等領域市場准入，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，加大智慧財產權保護力度，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，依法維護外國企業在華合法權益。希望法方保持市場開放，為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。歡迎法國企業繼續積極參加中國進博會，進一步開拓中國市場。

勒梅爾則在致辭中表示，法中關係發展勢頭良好，取得豐碩成果。法國企業青睞中國，期待深化航空、食品、可再生能源等領域合作，打造高品質夥伴關係，實現合作共贏。