JAKE FRALEY GIVES THE REDS THEIR FIRST LEAD IN THE 8TH pic.twitter.com/LmFlj7MLg6 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 21, 2023

近期紅人成了最炙手可熱的球隊，今（22日）他們再次拿出堅毅不屈的拚勁，面臨3分落後下仍逆轉成功，以5比3打退洛磯，紅人收下最近的11連勝，創隊史自1957年12連勝以來最長紀錄。

紅人推出新秀左投艾伯特（Andrew Abbott）先發，對於延續連勝紀錄他們勢在必得，因為艾伯特是自確立投手板至本壘板的距離以來，首位能在職業生涯前3場先發，都至少繳出5局無失分的投手，但首局就遭洛磯開路先鋒多伊爾（Brenton Doyle）敲出首局首打席全壘打，也是艾伯特登上大聯盟後丟的第一分，此後表現逐步平穩，艾伯特投滿6局送出10K，丟了3分都是遭到陽春全壘打重擊。

比賽前半段紅人攻勢受阻，許多強勁擊球都找上防守者手套，5局下半才找到機會突破，滿壘時梅利（Luke Maile）敲出2分打點安打，弗里多（TJ Friedl）一棒追平比數，8局下再靠著弗羅利（Jake Fraley）2分彈超前比分，拿下了本季第26場逆轉勝，也讓紅人戰績來到40勝35負，一年以前的百敗球季，他們在前75場比賽只拿下26勝。

紅人連續以橫掃之姿拿下3個系列賽，距離分區第二的釀酒人有著1.5勝差，根據《ESPN》報導，紅人和遙遠的1890年路易斯維爾上校並列，成為大聯盟史上在吞下百敗賽季後，隔年取得至少11連勝的球隊。不過紅人下個系列賽迎來強勁威脅，將交手國聯東區王者勇士，「斧頭幫」目前也寫下7連勝佳績。