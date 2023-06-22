抖音男神耀樂昨（21日）中午開記者會控訴16歲跟炎亞綸交往期間，被硬上還偷拍性愛片結果外流，造成他身心受創。不過，網友踢爆耀樂涉嫌桃色交易詐欺，貼出對話截圖公審，媒體人黃揚明、網紅陳沂針對此事發表個人看法，一致認為「不影響炎亞綸違法嫌疑重大的事實。」

網友在爆料公社PO朋友與耀樂私下進行桃色交易的對話截圖，談好開房約會6次總價54000元，結果耀樂把錢全收了，卻只履行開房約會1次，懷疑被設局詐欺。

媒體人黃揚明得知此事後，21日在臉書分析5點，第1、爆料者是匿名且不是受害者，對話紀錄的真實性有待觀察，第2、即便指控為真，與耀樂指控炎亞綸的案情都無關，第3、若屬實，性交易屬違反社會秩序維護法，雙方都可被處3萬元以下罰鍰，第4、若指控詐財內容為真，耀樂得承擔相關法律責任，第5、無論指控真假，都不影響炎亞綸違法嫌疑重大的事實。

陳沂也針對此事發文，她說如果爆料是真的，耀樂確實犯錯，「可是不會因為耀樂有錯，炎亞綸拍攝未成年人親密影片就變成對的欸，拍攝未成年親密影片就是違法，無論是否合意」，陳沂不懂這兩件事一碼歸一碼，為何很多人要混為一談？呼籲外界邏輯要清楚。

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