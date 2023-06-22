義大利海軍巡防艦莫洛西尼號今天停泊日本海上自衛隊橫須賀基地，加強義大利在印太地區的存在。義媒報導，義大利海軍巡防艦至印太地區進行遠航訓練、巡邏，背後隱含的目的是台海維持現狀。

「蟻報」（Le Formiche）今天報導，莫洛西尼號（Francesco Morosini）已抵達日本，目的是加強義大利在印太地區的存在，以及義大利和日本之間的合作，並證明義國在印太戰略領域的承諾。

此外，這是義大利軍艦參加美國航艦主導訓練和作戰活動的一次機會，也是莫洛西尼號的第一次。除莫洛西尼號外，義國海軍在印太地區的承諾可能包括在2024年派遣卡富爾號（Cavour）至印太地區訓練。

義大利重視印太地區，除與外交、經濟、軍事戰略有關外，也與義大利有意在區域安全（例如台灣安全）上扮演一定角色有關。義國多家媒體曾先後報導，義大利海軍巡防艦至印太地區進行遠航訓練、巡邏，背後隱含與台灣的關係，即台海維持現狀。

義大利網路媒體ilsussidiario.net於20日報導，外交部長吳釗燮日前與義大利眾議院外交委員會副主席佛曼提尼（Paolo Formentini）會面時，佛曼提尼重申對台民主的支援，尤其是對航行自由的支援。報導指出，莫洛西尼號並非隨機出現在印太地區，這不是偶然。義大利經濟需要台灣生產的晶片，而義大利是歐洲第二大消費國。

「蟻報」曾在9日報導，對於義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）來說，台灣局勢和印太地區的安全同樣值得關注。莫洛西尼號5月至新加坡是義大利對印太地區興趣的具體表現。台灣和義大利擁有自由、民主和人權的共同價值觀，並擁有密切相關的思想。塔加尼多次公開重申支持台海維持現狀。

「共和報」（La Repubblica）4月底曾報導，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）曾在「杜迪曼奇雜誌」（Journal Du Dimanche）發表的一篇文章中，提議「歐洲船隻巡邏海峽」。團結一致的歐洲與美國將能在保衛台灣方面發揮更大的作用與干預。這是向中國發出一個訊號，即任何對台灣的好戰行為都可能會影響與歐洲的經濟關係。

「蟻報」今天報導，義大利駐日本大使貝尼德悌（Gianluigi Benedetti）說，莫洛西尼號在印太地區的部署具有政治、軍事外交及工業價值。首先，它進一步加強羅馬和東京的聯盟，義、日夥伴關係正在經歷一個特別活躍的時刻，這也是軍事計畫「全球作戰航空計畫」（GCAP）的結果。此外，義大利著手「在2035年開發新一代戰鬥機 」，試圖延伸與擴展義大利在印太地區活動的框架。

報導指出，羅馬現在認識到「印太地區很重要」，而國防和相關工業是實現義國於印太地區角色的核心要素之一，因此透過「全球作戰航空計畫」等夥伴關係與莫洛西尼號等活動，讓這種存在繼續發展。（編輯：馮昭）1120622