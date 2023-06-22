不少家庭在端午節會拜地基主，一名男網友分享，媽媽煮了一桌菜要拜地基主，但是詢問地基主是否吃飽，可否開始燒紙錢的時候，卻遲遲擲不出聖杯，進一步詢問才知道是因為拜拜的時候沒拆保鮮膜，導致地基主吃不到飯，引起網友熱烈討論。

一名男網友在臉書社團《靈異公社》上分享，媽媽準備了一桌的菜來拜地基主，拜完後準備要燒紙錢，媽媽擲杯詢問地基主是否吃飽了，但擲了整整10分鐘，卻遲遲沒收到聖杯，讓媽媽不知如何是好，只好向原PO求救。

原PO表示，他看了一下桌面大概猜到了原因，但還是擲杯詢問地基主，首先他問地基主飯菜是否滿意，很快地就獲得一個聖杯，既然不是菜色的問題，他接著便問是不是因為拜拜的時候沒把保鮮膜拆開，所以沒吃到飯，結果很快收獲聖杯，因此他便進一步詢問說「那我先燒金紙祢慢慢吃？」但地基主卻不同意。

原PO指出，他轉而詢問「那我等祢吃完，不趕祢，祢慢慢吃？吃完再燒金紙？」結果地基主立刻又賜了一個聖杯。後來過了10到15分鐘左右，他再度擲杯詢問地基主吃飽了沒有，能否燒金紙，地基主立刻回了聖杯。說來很玄，但是還是提醒大家拜拜的時候保鮮膜不要忘了打開。

貼文吸引8千多人狂讚，不少網友留言討論，「瓶蓋打開內行的，拜手搖飲料要插吸管」、「買現成的保鮮膜拿掉、水果要洗過，才是誠心誠意」、「拜錯金紙，擲筊也會不過」、「長知識了，我也都會用保鮮膜包著拜欸」。

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