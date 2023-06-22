一名70歲男性，平常不菸不酒，沒想到竟被檢查出「癌王」胰臟癌。禾馨民權健康管理診所院長林相宏醫師指出，其實該患者身體早已發出4大警訊，包括血糖上升、體重逐漸下降、長期胃痛未改善、解灰白色糞便等。尤其是血糖上升，醫師示警，可能是胰臟癌早期唯一症狀，不可不慎。

醫師林相宏在臉書粉專發文表示，胰臟疾病有上升趨勢，出現相關症狀和風險時，應提早接受篩檢。他提到，先前有位70歲病患，平常不菸不酒，身體也算硬朗，僅血糖略高些。不過，近一個月突然感到胃痛，食慾方面尚可，體重則下降2公斤，但因平時有運動習慣，所以也不以為意。

然而，該男子疼痛情形卻越來越加劇，甚至平躺時也感到劇痛，以致晚上睡不好。於是便到他院做胃鏡檢查，診斷為胃發炎，使用胃藥治療，但服用一段時間後皆未見效。此外，患者曾短暫解過幾次灰白色糞便，半年來也做了數次腹部超音波，也都沒發現異常。

林相宏說，最後是因家人警覺，意識到可能不是胃部問題，所以來求診。立即進行胰臟內視鏡超音波檢查，結果顯示在胰臟頭部有一顆超過3公分的腫瘤，阻塞了胰臟管道，造成腹部疼痛。醫師指出，此為典型胰臟癌影像，迫切需要轉診評估手術的可能。

回顧整個患病經過，林相宏點出4個容易被忽略的警訊。首先是血糖上升，醫師示警，這可能是胰臟癌早期唯一症狀，尤其年紀越大風險越高；其次，體重減輕、解灰白色糞便也都是可能徵兆，醫師直言，腹部超音波雖然方便，但它不是理想的胰臟篩檢工具，且病灶越小準確度越低。

再來男子有長期胃痛的情況，林相宏說明，早期胰臟癌7成是無症狀，但有症狀族群中，有3成是腹痛腹脹，1成是背痛，若吃胃藥無效真的要留意，不要一直當胃痛或是椎間盤突出處理。

根據衛福部的資料統計，胰臟癌排行110年10大死亡癌症第7名，而它之所以被稱為「癌中之王」，是因為其位置隱密，早期症狀不明顯，因此感到痛覺恐已是晚期；加上病程發展快速，發生人數幾乎等於死亡人數，5年存活率低於5％，讓人聞之色變。

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