一名女子處於糖尿病前期，某天只是吃了稀飯與不到1顆的肉粽，血糖飆到200mg/dL以上，已屬糖尿病階段。醫師表示，稀飯的升糖指數（GI）比白飯來得高，而粽子成分糯米的GI也較高，因此血糖控制不佳的人，要避開稀飯與粽子，以免血糖失控，而罹患糖尿病，甚至導致腎衰竭。

測量血糖可分飯前、飯後血糖。以上述女子而言，測的是飯後血糖，正常值為80~139 mg/dL，糖尿病前期為140~199，200以上則為糖尿病。飯前血糖的正常值範圍則為70~99mg/dL，糖尿病前期為100~125，126以上則為糖尿病。

新陳代謝科醫師莊武龍在其臉書表示，一名門診患者的連續血糖記錄顯示，她在吃完一碗南瓜稀飯及不到一顆粽子後，血糖突然從143急飆至200mg/dL以上，使其從糖尿病前期患者，瞬間變成糖尿病患者。

白米烹調過程中會產生糊化作用，煮愈久糊化愈明顯，會釋出較多糖份，例如米煮成粥就比飯的升糖指數高，因此血糖控制不佳者儘量少吃稀飯。莊武龍表示，相較於吃白飯，稀飯會讓人的糖分吸收比較快，血糖上升也較為快速，「除非是牙口不好，或最近腸胃非常不好的人，才可吃稀飯，否則一般人應少吃稀飯。」

他並表示，吃肉粽也會讓血糖會爆高，主因是肉粽的成分是糯米，糯米升糖指數較高，會讓人吃完後血糖快速上升，不利血糖穩定，因此建議，不要吃太多肉粽，或當天已食用肉粽，其他碳水化合物務必要減量，否則真的血糖會爆掉。