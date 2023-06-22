6月30日起汽車不禮讓行人將罰6000元，且要上道安講習課程，警政署昨晚說明取締原則，只要斑馬線上有行人，不論遠近都要停讓，該說法立刻在網路炸鍋，質疑已經到矯枉過正的地步。交通部長王國材表示，經與內政部長林右昌聯繫，確定將暫緩實施，另朝「行人已在斑馬線近端或過中心線需停讓」研議。

據悉，警政署昨晚透露新制路口不停讓行人取締原則，針對有劃設行穿線的交岔路口，若行人尚未進入斑馬線範圍內，行人站立於路邊且距斑馬線邊緣1公尺範圍內，且欲穿越馬路時，駕駛人就應依規定暫停，禮讓行人先行。

若行人已進入斑馬線範圍內，汽機車行近斑馬線，不論行人位於車輛的近端或遠端，汽、機車都要立即暫停讓行人先過。

昨晚消息一出，立刻引起大量網友討論，一面倒質疑修法已到矯枉過正，未來許多路口、路段勢必大塞車，衝擊到市區甚至國道的交通，引起大塞車。

王國材今早強調，有關「不論行人遠近駕駛須停讓」規定，係警政署與交通部討論執法依據方案之一，但是因為太過嚴格，雖保護行人，但是影響車流順暢甚鉅，經與警政署討論暫緩實施。他說，下星期一會就另一方案「行人已在近端駕駛須停讓」進行討論，研擬保護行人執法依據。

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