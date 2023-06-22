台南市立醫院營養課主任張麗娟解釋，很多人吃到手指變黃，以為對芒果過敏中毒，其實是食物內的胡蘿蔔素累積。（程炳璋攝）

台灣6月進入芒果季，這項熱門水果發展各種搭配的食用方式，一不小心就吃過頭，台南市立醫院營養課主任張麗娟解釋，很多人吃到手指變黃，以為對芒果過敏中毒，其實是食物內的胡蘿蔔素累積，等到營養素轉變成為生素A，顏色即會消退。

芒果已成台灣超夯水果，發展出剉冰、冰沙與果乾等各種熱門吃法，滿足味蕾，果肉雖富含營養素，食用份量過剩，除了引發血糖飆高，也會有手指發黃現象。

很多消費者吃芒果吃到手指變黃，以為是對水果過敏引起的中毒，坊間也有「吃芒果不要搭配吃海鮮」等傳聞，營養師表示都沒有科學根據。

芒果是黃色、紅色果物，含有較多貝塔胡蘿蔔素，是轉換成維生素A的先質。維生素A可維持皮膚黏膜健康，有助於視力且抗氧化。

張麗娟表示，芒果熱量不算高，但每項食物都有食用限制，民眾對每項食物吃多少難有概念。根據衛福部飲食指南，民眾只要記得「每餐水果拳頭大」即可。以愛文芒果來說，一般人每餐大概只能吃半顆。

坊間從芒果開發出來的食品琳瑯滿目，最熱門的包括剉冰、冰沙與果乾。張麗娟提到，喜歡吃剉冰的民眾，其實可以在家中自製，將芒果切丁冷凍，再打成冰沙，加上鮮奶，會比在外面食用減輕更多熱量。

若在外面吃芒果剉冰，因一碗芒果剉冰經常加上各種配料，糖分過高造成人體負擔，在食用時建議2人共享，減輕熱量吸收。