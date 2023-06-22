近日藝人NONO被小紅老師開記者會指控性騷擾，更爆出還有性侵另4名受害者，NONO也宣布即日起停止演藝工作並誠心反省；而炎亞綸20日也被網紅耀樂控訴其劈腿、強迫性交，引起外界撻伐。最近成為眾矢之的的兩人，有網友挖出兩人同台互動的過往節目片段，NONO曾讚美炎亞綸：「偶像界的NONO！」，引起熱議。

藝人NONO、炎亞綸事件爆出後，有網友在PTT發文表示「炎亞綸是偶像界的NONO嗎？」，表示看到當年兩人一起參加節目「天才衝衝衝」ABC大對決的單元，當時炎亞綸因為反應快，被眾人稱讚，而坐在旁邊的NONO也說，「你算是偶像界的NONO耶！」，而當下炎亞綸笑得合不攏嘴。

畫面曝光後，大批網友留言：「真預言家」、「這也被翻出來」、「考古學大師該讓賢了。」、「怎麼可以找的到這種東西啦」、「你是電視兒童嗎？怎麼會想找到這東西」、「大炎神考古系」

事實上，NONO已在臉書粉專上針對性騷、性侵事件做回覆：「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省」，而炎亞綸則是於21日突然現身於耀樂記者會鞠躬道歉，他離場後邊哭邊強調：「絕對沒有做任何強迫意願的事情」。

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