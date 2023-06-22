藝人NONO遭爆料對近20人性騷，甚至性侵，直播主小紅老師指控，NONO把人拖到身心障礙廁所無套中出，年紀最小的被害人當年才15歲，對此NONO宣布停止演藝工作，誠心深刻反省，但網友怒轟，他副業一直開，退出演藝圈根本不痛不癢。

一名網友昨在PTT發文，指出NONO早沒在演藝圈，是要退什麼，同樣爆性騷的黃子佼好歹主持節目，許傑輝有電視節目、舞台劇，退出演藝圈代價大。反觀NONO在2009年離開憲哥家族後，去經營副業，包括雞排、美式餐廳等，早就沒在演藝圈，「是要退出個屁？」

文章PO出也掀起網友熱議，「通告車馬費才多少錢，副業賺到飽了」、「停止，等於退出嗎？覺得藝人都很會使用文字」、「現在退演藝圈，對他來說根本不痛不癢，難道沒上節目他會餓死嗎」。但也有人質疑，他其實還有在上通告，天才衝衝衝、小明星大跟班等節目都常看到他，不過應該只是加減賺。

NONO副業最為人所知的是2015年投資「艋舺雞排」，分店更拓展到海外，傳出全盛時期月營收高達5000萬，但業者強調與NONO早在2019年終止合作代言。另NONO還跟友人創立「虎霸魷魚、雞排、炸物連鎖餐飲企業」，不過21日遭品牌切割，暫停合作。另外NONO跟老婆朱海君開生技公司，賣口罩、保健食品，去年還砸200萬元，與3名友人共同投資髮廊，地點位在西門町。

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