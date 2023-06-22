探訪「鐵達尼號」（Titanic）殘骸的潛水器「泰坦號」（Titan）18日失聯後，一度傳出在失蹤海域傳來每隔30分鐘一次的「敲擊聲」，後續聲音中斷。美國海岸防衛隊昨（21）日表示，團隊當天又持續聽到更多「噪音」，不過專家表示，這類聲響可能只是鐵達尼號沉船殘骸掉落發出的回聲，也有專家表示，要透過這類聲響追蹤到失蹤潛水器仍相當困難。

「泰坦號」18日失聯後，加拿大海上巡邏機曾在失事海域偵測到水面下每30分鐘就傳來一次敲擊聲，敲擊聲至少持續4小時，當地時間20日下午，另一支團隊也偵測到敲擊聲，不過美國官員當天表示，後續已沒有測到任何聲響。

美國海岸防衛隊21日表示，泰坦號失聯海域傳來更多「噪音」。

不過據英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）、《衛報》（The Guardian）等報導，美國海岸防衛隊上校佛瑞德里克（Jamie Frederick）昨日表示，21日上午水面下又再傳出「噪音」，他不願證實這些噪音的頻率是否為每30分鐘一次，也未說明這些聲響是否為求救訊號，他說加拿大P-3「獵戶座」（P-3 Orion）海上巡邏機昨日上午又偵測到噪音，「坦白說我們不知道那些噪音是什麼」，他說有些人形容是「敲擊聲」，但現階段「並無定論」。

海軍專家正在分析所有聽到的聲響，他說海洋中的噪音非常複雜，必須經過聲學分析，並剔除泰坦號以外的人為聲響。

佛瑞德里克強調，有聲響代表仍「有希望」，指出救難團隊已經擴大搜索範圍至1.4萬平方英里，相當於兩個康乃狄克州那麼大，不過推測泰坦號內的氧氣存量剩下不到20小時。

救難團隊陸續在泰坦號失聯海域偵測到敲擊聲。

偵測到水下噪音就代表有希望嗎？紐約雪城大學（Syracuse University）地球與環境科學榮譽退休教授卡爾森（Jeff Karson）評論美軍的說法恐怕只是「一廂情願」，他認為那些敲擊聲可能只是鐵達尼號沉船「殘骸」或「垃圾」掉落的聲音。

他說其中一個可能性是聲響在殘骸間「反彈」，是「更複雜的回聲」，就像將一顆彈珠丟進罐子裡，彈珠在罐子裡發出連串的敲擊聲，令人搞不清楚它的確切位置。

「是真的敲擊聲，還是不明聲響？」他說過去在海床探尋遺失物時，常會聽到更種「瘋狂」聲音，他說不清楚聲音是從哪裡來，也不知道聲音來自多遠，他擔心搜救隊所謂的敲擊聲實際上來自更遙遠的地方。

另外美國斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）聲學專家齊丘赫（Matt Dzieciuch）接受美聯社訪問時也表示，海洋是「嘈雜的地方」，水面下有許多聲音來源，包括魚、其他動物或人類儀器。美國德拉瓦大學（University of Delaware）海洋科學家特倫巴尼斯（Art Trembanis）指出，每30分鐘一次的敲擊聲也可能來自於水下儀器。

齊丘赫指出，由於水壓及溫度在不同深度會有變化，因此聲音在水下傳播時會「彎曲」，有可能導致「類回聲」效果，讓救難人員更難定位。

羅德島大學（University of Rhode Island）海洋工程研究員范．烏費倫（Lora Van Uffelen）表示，其中一個根本大問題是，救難團隊不確定自己要找什麼樣的訊號，「他們只是在聽任何聲響」。

文章來源：What has happened so far on Wednesday?
文章來源：More noises heard in search area today, says US Coast Guard
文章來源：Coast Guard says MORE underwater 'banging' noises were heard this morning in search for missing Titanic sub - but Navy doesn't know what they are - as search area expands to twice the size of Connecticut
文章來源：EXCLUSIVE: Sonar expert says underwater 'banging' heard by Coast Guard at sub search site is 'debris falling from the decaying wreck' - and proof of life of Titanic Five is 'wishful thinking'
文章來源：How search teams could use sound to find the Titan sub -- and why it’s a challenge
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