探訪「鐵達尼號」（Titanic）殘骸的潛水器「泰坦號」（Titan）18日失聯後，一度傳出在失蹤海域傳來每隔30分鐘一次的「敲擊聲」，後續聲音中斷。美國海岸防衛隊昨（21）日表示，團隊當天又持續聽到更多「噪音」，不過專家表示，這類聲響可能只是鐵達尼號沉船殘骸掉落發出的回聲，也有專家表示，要透過這類聲響追蹤到失蹤潛水器仍相當困難。

「泰坦號」18日失聯後，加拿大海上巡邏機曾在失事海域偵測到水面下每30分鐘就傳來一次敲擊聲，敲擊聲至少持續4小時，當地時間20日下午，另一支團隊也偵測到敲擊聲，不過美國官員當天表示，後續已沒有測到任何聲響。

美國海岸防衛隊21日表示，泰坦號失聯海域傳來更多「噪音」。

不過據英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）、《衛報》（The Guardian）等報導，美國海岸防衛隊上校佛瑞德里克（Jamie Frederick）昨日表示，21日上午水面下又再傳出「噪音」，他不願證實這些噪音的頻率是否為每30分鐘一次，也未說明這些聲響是否為求救訊號，他說加拿大P-3「獵戶座」（P-3 Orion）海上巡邏機昨日上午又偵測到噪音，「坦白說我們不知道那些噪音是什麼」，他說有些人形容是「敲擊聲」，但現階段「並無定論」。

海軍專家正在分析所有聽到的聲響，他說海洋中的噪音非常複雜，必須經過聲學分析，並剔除泰坦號以外的人為聲響。

佛瑞德里克強調，有聲響代表仍「有希望」，指出救難團隊已經擴大搜索範圍至1.4萬平方英里，相當於兩個康乃狄克州那麼大，不過推測泰坦號內的氧氣存量剩下不到20小時。

救難團隊陸續在泰坦號失聯海域偵測到敲擊聲。

偵測到水下噪音就代表有希望嗎？紐約雪城大學（Syracuse University）地球與環境科學榮譽退休教授卡爾森（Jeff Karson）評論美軍的說法恐怕只是「一廂情願」，他認為那些敲擊聲可能只是鐵達尼號沉船「殘骸」或「垃圾」掉落的聲音。

他說其中一個可能性是聲響在殘骸間「反彈」，是「更複雜的回聲」，就像將一顆彈珠丟進罐子裡，彈珠在罐子裡發出連串的敲擊聲，令人搞不清楚它的確切位置。

Sonar expert says 'banging' heard at sub search site is 'debris falling from the decaying wreck' https://t.co/w23HkHpO2c pic.twitter.com/BvgHAQhWZF — Daily Mail US (@DailyMail) June 22, 2023

「是真的敲擊聲，還是不明聲響？」他說過去在海床探尋遺失物時，常會聽到更種「瘋狂」聲音，他說不清楚聲音是從哪裡來，也不知道聲音來自多遠，他擔心搜救隊所謂的敲擊聲實際上來自更遙遠的地方。

另外美國斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）聲學專家齊丘赫（Matt Dzieciuch）接受美聯社訪問時也表示，海洋是「嘈雜的地方」，水面下有許多聲音來源，包括魚、其他動物或人類儀器。美國德拉瓦大學（University of Delaware）海洋科學家特倫巴尼斯（Art Trembanis）指出，每30分鐘一次的敲擊聲也可能來自於水下儀器。

齊丘赫指出，由於水壓及溫度在不同深度會有變化，因此聲音在水下傳播時會「彎曲」，有可能導致「類回聲」效果，讓救難人員更難定位。

羅德島大學（University of Rhode Island）海洋工程研究員范．烏費倫（Lora Van Uffelen）表示，其中一個根本大問題是，救難團隊不確定自己要找什麼樣的訊號，「他們只是在聽任何聲響」。