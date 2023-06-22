台灣事實查核中心公布賴清德的發言人戴瑋姍與另名教授為假訊息，昨該名教授已公開道歉，但賴的發言人遲遲未道歉，就連賴清德同樣未公開道歉。侯友宜競選工作室發言人王敏旭指出，選舉是講究「誠信」，賴清德團隊被認證為「假」，卻始終不對社會大眾道歉，請多次強調打假訊息的蔡英文總統告誡賴清德副總統，選舉不要造假，有假就道歉退選。

王敏旭指出，賴清德團隊為了模糊焦點，選擇用「假訊息」進行政治攻防，如今被認證假訊息，民進黨從上而下，對於假訊息都靜悄悄，賴清德遲遲未對團隊出現「假」發表任何意見，更未對社會大眾鞠躬道歉，沒有誠信就是無法信賴。

「行政院還在睡？」王敏旭表示，台灣事實查核中心是法務部及衛福部「雙認證」的平台，既然事實查核中心已經宣佈賴清德發言人為「假訊息」，但事隔2天，行政院即時新聞澄清迄今未有相關訊息，反而都是攻擊其他政敵的內容，果然就是國家機器。

王敏旭說，蔡英文總統曾在2020年跟國際分享對抗假訊息的台灣模式，聲稱擁有正確訊息的公民和強而有力的民主制度就是最好的防禦手段，賴清德團隊成員直接被認定為假訊息，呼籲蔡總統請告誡賴副總統，選舉不要造假，有假就道歉退選。