香港特首李家超表示，《基本法》23條必然要盡快立法且已經定了時間表，在他的任期內立法，最遲明年一定要立法。他已要求包括保安局、律政司，參考普通法國家如何針對罪行立法。

李家超在接受中通社訪問時強調，希望23條的立法是真正長治久安地管用，要達到目的和希望得到的效果。23條立法要參考所有管用的方法，再判斷如何套在香港適用；特別是網路世界出現的新手法。

另外，他指出，國安風險肯定存在，「必須小心警惕各領域破壞力量」。對於如何防範，李家超從3個領域分析，一是警惕意識形態的影響；二是警惕破壞力量，「建設需要很多時間去做，但破壞很容易」；三是破壞力量會用一些「幌子」，以一些所謂的意見，意圖挑撥矛盾、製造衝突。

李家超又透露，下一站的外訪目的地，會是新加坡、馬來西亞、印尼等東協國家。因為東協是香港最近的夥伴，而且東協經濟成長比其他地方優勝，有很強的增長力。