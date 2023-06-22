新北一名男子阿強（化名）去年與友人至北市某燒烤店聚餐飲酒，見同行友人A女酒醉，便將其帶回家休息，怎料阿強竟趁A女昏睡之際，脫光其衣物誇坐在對方身上，企圖強逼A女為其口交，其後A女突然醒來，急忙將阿強推開並報警處理；法官依犯乘機性交未遂罪，判處阿強有期徒刑10月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

據判決書指出，阿強（化名）與A女為朋友。兩人於去年8月4日晚間11時許，與友人一同在北市萬華區西門町附近之燒烤店聚餐飲酒，翌日凌晨1時許聚餐結束後，阿強將A女帶回新北住處休息，A女於更換由阿強提供之短袖衣褲後，隨即躺臥在房內床上睡覺。

怎料凌晨3時許，阿強竟乘A女熟睡不知抗拒之際，脫去自己和A女之衣褲後，跨坐在A女頭部，企圖使A女為其口交，其後A女驚醒，將阿強推開，他才罷手而未遂，事後A女報警處理。

法官審酌阿強為逞一己私慾，利用A女熟睡而不知抗拒之際著手為性交行為而不遂，罔顧A女之性自主權，造成A女身心受創，亦破壞A女對他人之信任關係，所為應予非難。

法官考量其犯後終能坦承犯行，並與A女達成和解，且已賠償給付A女20萬元，A女亦表示願意原諒阿強並給予緩刑之機會，法官依犯乘機性交未遂罪，判處阿強有期徒刑10月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

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