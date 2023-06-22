俄國也瘋「習思想」？俄羅斯智庫日前在莫斯科成立專門研究習近平新時代中國特色社會主義思想的研究室，研究範圍涵蓋政治、經濟、外交、軍事、生態和文化等領域，首批研究成果將於2025年以專著形式出版。成果據稱將能幫助包括俄各級官員在內讀者了解習思想對中國發展和俄中關係走向的重要意義。

新華社報導，該研究室（俄文全名為「中國當代意識形態和習近平思想研究室」）由俄著名智庫、俄國科學院中國與現代亞洲研究所建立，匯集了俄國重要專家學者，旨在系統研究「習思想」。

俄國科學院中國與現代亞洲研究所長基里爾·巴巴耶夫表示，「習思想」是一個完整的科學體系，俄羅斯需要了解當代中國國家建設的思想原理。他進一步指出，讓俄社會各界了解「習思想」，理解新時代中國取得如此發展成就的思想源泉，弄懂未來中國發展方向，是成立研究室的初衷。

報導指，研究室對「習思想」的研究涵蓋政治、經濟、外交、軍事、生態和文化等各個領域，第一批研究成果將於2025年以專著形式出版。據巴巴耶夫介紹，這些成果將幫助包括俄各級官員在內的讀者了解習近平新時代中國特色社會主義思想的內涵及其對中國發展和俄中關係走向的重要意義。

俄科學院中國與現代亞洲研究所將中國研究特別是「習思想」研究作為工作重點，吸引俄重要中國問題專家共同參與這一研究室的工作。據了解，研究室目前有10名專家，分別來自俄科學院中國與現代亞洲研究所、俄科學院世界經濟和國際關係研究所、俄高等經濟大學等。

巴巴耶夫說，俄羅斯政府、商界、學界深入了解「習思想」的意願非常強烈。他說，今年3月，在中國國家主席習近平對俄進行國事訪問期間，新華社國家高端智庫在莫斯科發布《邁向現代化強國的發展密碼——習近平經濟思想的時代特質和實踐價值》（俄文版）智庫報告，就引發俄各界人士和專家學者的高度關注和持續討論。「這篇報告對俄各界深入理解習近平經濟思想有重要意義」。