搞笑藝人NONO遭網紅小紅老師爆料，曾在車內對她強吻、揉胸、強脫內褲，她還稱有20多位女性透露被NONO伸狼爪，甚至有人稱「被拖到市民大道殘障廁所無套中出」，律師詹傑翔表示NONO對小紅老師所為，可能涉及刑法第224條第1項的強制猥褻罪，可以處6個月以上5年以下有期徒刑。至於無套中出的行為，可能涉及刑法第221條第1項的強制猥褻罪，可以處3年以上10年以下有期徒刑。

外型帥氣的律師詹傑翔是談話節目常客，經常分享法律常識。（艾迪昇傳播提供）

對於炎亞綸若有對未成年的耀樂拍攝性影像，詹傑翔認為可能觸犯刑法第315條之1第2款妨害祕密、及兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項規定，但以刑責較重者為處斷，也就是兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項規定，可以處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以下罰金。

只是都過了5年要如何舉證？法院又要怎麼採證？詹傑翔指出關於事證部分，只要加害者否認有犯罪事實，依據無罪推定原則，若無法證明有強制猥褻、性交或拍攝性愛影片的話，就很難成立犯罪，但一切還是要以司法機關問話為主。

至於法律追溯期，強制猥褻、強制性交和兒童及少年性剝削防制條例的偷拍性影像部分，追訴期都是20年。黃子佼若10多年前誘未成年拍裸照，仍在法律追溯期內。

面對演藝圈的＃Ｍe Too運動，詹傑翔表示，對於若有遭受到強制猥褻、性交或拍攝性影像的受害者，建議不要因選擇容忍或因羞恥感無法面對社會大眾而選擇沉默，而應儘速向司法機關提出告訴（發），以增加司法機關進行全面蒐證的可能，及減少加害者滅證的機會。

若5年後或10多年後才提出如此聲明，是真是假，除非當事人承認外，否則在司法機關的處理上，還是以證據為主，不會因主觀說法就採信，仍然要有客觀證據的佐證，始有可能對加害者判刑。

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