威力彩連18槓，今天端午節開獎的頭獎上看6.8億元，清水孟國際塔羅小孟老師點名摩羯座、牡羊座、獅子座、巨蟹座以及生肖屬狗、龍、虎、馬的人容易中獎，在上午9點至10點、下午1點至2點以及下午4點至5點，3個財運時段下注，說不定能成為下個億萬富翁。

▍第1名：摩羯座

天王與木星加速移入摩羯座偏財宮位，紅色代表木星，建議下注前可喝紅色飲料如番茄汁、西瓜汁、火龍果汁，藉由木星能量吸收大量財氣入庫，帶旺財氣。

▍第2名：牡羊座

火星加快移入牡羊座的偏財投資宮位，並進入五宮，可以找家人一起下注或選號，若家人在異鄉，可與他們通完電話再下注，藉由家人的財運引進自身財氣。

▍第3名：獅子座

金星與火星進入獅子座的本命宮，今天獅子座財氣飽滿，建議下注前找個紅包袋，在紅包袋內放一張千元鈔票及一條紅線，象徵綁住財富，讓財富不斷噴發。

▍第4名：巨蟹座

太陽移入巨蟹座的本命元辰宮位，財富能量旺到爆表，能招來好運及財氣，下注前冥想金色的龍或老虎，說不定會有好事發生。

另外，小孟老師表示，生肖屬狗、龍、虎及馬的人也容易中獎；今財神方位在正東方，財運時段為早上9點至10點、下午1點至2點以及下午4點至5點，民眾可以把握機會。

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