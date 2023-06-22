52歲男星NONO（本名：陳宣裕）和女歌手朱海君2013年結婚，近日卻被捲進Me Too風暴，不僅被指婚前性騷擾，還傳他婚後女兒剛出生就性侵櫃姐，該櫃姐更指證表示NONO手、腿毛都很長，「那話兒」更是雄偉，因此她非常痛，引來網友聯想多年前女星觀月雛乃曾爆料和NONO有一夜情，確實也證實NONO「比黑人還壯觀」。

前謎片女優觀月雛乃過去自爆和400人發生過關係，2005年更和《壹週刊》爆料與NONO也有過「一夜姻緣」，稱NONO下半身很壯觀，有如黑人的尺寸，引來當時NONO經紀人元馨回應兩人並不認識，「無聊，沒什麼好回應」，而NONO也被挖出過去上節目就曾默認下半身尺寸傲人一等。

NONO爆尺寸驚人？長毛畫面曝光 上節目示範與妹仔搭訕

NONO未婚時曾上《國光幫幫忙》大談諧星是否比較難交女友？他自稱男生幽默感比較重要，引來庹宗康、屈中恆虧明明還有其他的「過人之處」，但是是要交往到另外一個階段對方才會發現，NONO也笑笑默認，承認女人緣不錯，更現場示範如何搭訕女生，最後卻選擇放棄，笑說：「因為不是我喜歡的類型」。

另一集《國光幫幫忙》中，眾人調侃他和觀月雛乃的緋聞，NONO裝傻打死不認，並坦言當男諧星也會覺得寂寞空虛冷，尤其是收工回到家一個人看電視時，看到命理節目談哪個星座和哪個星座契合，會讓他想起過往的戀情，自嘲雖然會很想要女友，都有時有了女友後，突然想要出去玩還要報備，還是會覺得有點麻煩，對照今日傳出被指婚內還性騷擾別的嫩妹的傳聞，不禁相當諷刺。

而淡出螢光幕多年的觀月雛乃，近年轉戰網路平台投資新副業，先前常在臉書分享新品的她，最近也自曝改當靈媒做線上占卜，更自曝曾去大甲媽遶境時當義工，平時也折給神明的鈔票蓮花，照片中可見她雖然臉頰不如以前的瓜子臉，圓了一圈，但性感好身材依舊，外貌依舊十分吸睛。

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