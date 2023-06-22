今為端午節連假首日，國道一早就出現返鄉及出遊車潮，北部與中部多處瓶頸路段壅塞，國1南下湖口服務區、國3北上木柵路段從上午7時至今仍是時速不到20公里的「紫爆」。交通部高速公路局預估，中午前還有7處易壅塞路段，國道全線車流在下午4時前將陸續紓解。

高公局指出，今日有國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系、圓山至大華系統、國3土城至關西、快官至霧峰、國5南港系統至頭城、國10鼎金系統至燕巢系統等7處路段易塞車，西部國道車流下午3時前陸續紓解，國5則預計塞到下午4時。

今日相關疏導措施包括清晨匝道封閉、高乘載管制、單一費率、夜間0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

交通部公路總局表示，今日返鄉及出遊車潮上午已陸續湧現，主要省道路段包含台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻至香山及竹南至中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段都是車多。

觀光景點聯外道路會出現許多車輛，包含北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段；中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段；南部台3線古坑至梅山路段、台26線楓港至墾丁路段，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況。