國民黨總統參選人侯友宜昨（21）日批評，民進黨參選人賴清德拋出的私校學費補助方案是在大撒幣，國民黨前立委蔡正元直呼，聽完這段話後差點暈倒，因為侯等於是得罪私校生，並把他們的選票推走，恐損失至少50萬票，「這麼笨就不要選」。

侯友宜昨受訪時批評，賴清德提出的私校學雜費補助方案是「選前大撒幣」，他除質疑，先前畢業的學生們現在還背負學貸，要不要溯及既往、繼續給予支持，也直呼大撒幣的方式是不對的，應該要讓學生們在學習過程中能快速跟產業連結，提供穩定的好環境，讓他們找到就業的機會。

侯友宜的大撒幣說引起了蔡正元強烈不滿，他昨在中天政論節目《大新聞大爆卦》直言，聽到侯的說法後差點暈倒。蔡正元質疑，民進黨提出要照顧學生們，侯友宜卻說要讓學生好就業，兩者一點關係都沒有，侯到底懂不懂、有沒有在選舉？「氣死人！怎麼會這樣回應？這麼笨就不要選，回家睡覺好了」。

蔡正元痛批，侯友宜的大撒幣說恐會得罪私校學生，損失至少50萬票，他並建議，私校學生補助方案可能會引起部分公立學校學生的不滿，侯應該要主張，公私立學生一律平等。蔡正元也怒轟，到底是誰在幫侯友宜設計這些政策，「怎麼笨到這種地步？聽了就生氣」。