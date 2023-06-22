天使重返季後賽之路備受考驗，根據總教練內文（Phil Nevin）透露，因骨盆骨折休養至今的內野手厄薛拉（Gio Urshela），雖然不需要進行手術治療，不過這賽季很可能無法回到陣容中。

過往天使相當迷信大牌球員，導致陣容缺乏深度和互補性，今年休賽季陸續引進厄薛拉、祖瑞（Brandon Drury）和瑞福洛（Hunter Renfroe）填補漏洞，目前計畫看起來相當成功，天使打下41勝34負戰績，並處在季後賽競爭行列，和太空人、洋基爭奪外卡席次。

厄薛拉入選今年經典賽哥倫比亞代表隊，本賽季從雙城交易入隊後，打出2成99、2轟及24分打點，同時還能負擔內野多個守位，是天使陣容中重要活棋，不過就算厄薛拉沒傷也是分身乏術，安森尼阮棟（Anthony Rendon）和內托（Zach Neto）同樣前往傷兵名單報到，天使可能將透過季中交易提升陣容。

天使能控制大谷翔平的時間大概剩下半個球季，球隊誓言將在本季結束季後賽乾旱，但除了內野鬧人手荒外，牛棚好手基哈達（Jose Quijada）、沃倫（Austin Warren）分別進行TJ手術而賽季報銷，新人捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）季中也才會回歸。