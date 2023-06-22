據中新網報導，從內蒙古自治區應急管理廳等單位指出，今年內蒙古新井煤礦坍塌事故搜救工作已經結束，當時的47名失聯人員已確認無生命體徵，讓該起事故共造成53人死亡。

今年2月22日，內蒙新井露天煤礦在作業過程中，發生大片山體滑落意外。當時搜救過程統計至2月23日22時30分，造成6人死亡、6人受傷，另有47人失蹤。直到6月近日發佈的官方通報中指出，內蒙古發生特別重大事故1起、死亡53人，這也意味內蒙古新井煤礦事故之前的失聯者已全部遇難。

另根據內蒙古自治區應急管理廳19日發佈2023年1到5月全區安全生產形勢總體情況，顯示全區共發生生產安全事故106起、死亡160人，其中就包含內蒙古新井煤礦事故死亡53人。

當時事故發生後，扒出新井煤業的黑歷史。此前就一直存在安全問題，不僅涉及到債務，還有稅務，及其他方面問題。始終都沒有整改完成，卻還能連續經營下去，沒有被停業註銷。甚至還涉及到一些司法案件，曾被列為失信被執行人13次，整體的失信金額也達到了7.57億元人民幣。