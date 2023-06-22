姚木川表示，金融科技在國際上視同產業的數位轉型，台灣金融業的科技強化維繫於法規指引，大家的行動上相對謹慎，使得產業界需要的金融服務至今缺口一直存在，因此台灣民間融資需求在3年疫情期間成長更快速。本次《AI金融科技發展論壇》邀集多個領域專家學者，共同探討AI金融科技走入企業的應用及挑戰，首度從政策面、AI技術面、應用場景，創新創業四大主題，正是已體會到AI金融科技在台灣推動，需要縝密構思並需要跨領域的解決方案。

金融科技在國際間非常活潑，Apple蘋果公司深人金融領域已逾10年，中央銀行最新報告點名，這類的全球大型科技公司（BigTechs）挾金融科技（fintech）優勢，未來恐對金融服務市場形成支配力量。本次論場第一場次「台灣金融科技現況與未來發展」，主談人國立中央大學特聘教授張傳章表示，金融是一個高度監理的行業，金管會指引的台灣金融科技發展分為兩面向：一是沙盒實驗和示範雙軌並行，一是發布金融科技發展路徑圖，就國際趨勢和民間產業需求的現況確實已有更多元的發展，如果能夠有AI金融科技提供更有效能的融資投資支撐產業當然很好，但在台灣多會牽涉到修法，過程會很漫長，在此之前建議透過產業內部的共同規畫，例如由銀行公會或其他公協會提出因應的最適解方。張傳章也建議，各部會的政策指引應該要讓產業來帶動金融，發揮金融服務的加乘效果。

數位發展部數位產業署署長呂正華表示，政府推動台灣AI行動計畫2.0，以產業轉型升級和增進社會福址為目標，數位部數位產業署也積極致力於提升台灣AI領域的競爭力，使業者更好地應對市場變化和需求波動。他指出，金融是關鍵基礎設施，資安議題特別重要。而第三方支付、法遵、電子簽章法目前都在數位產業署研議改善的範圍，例如電子簽章法的修法已經啟動，正在徵詢業界的看法，也要做到在國際間能夠相互承認。

AI金融科技圈期盼的金管會「金融科技發展路徑圖2.0」，擔任與談人的金管會金融科技發展與創新中心執行秘書胡則華表示，該草案研擬已接近完成，預計將於8月份正式發佈。金管會支持金融機構和新創業者朝向數位金融發展，持續在人才、投資、內控與業務的開放多予支持，AI應用的指引也已在做規畫。