金鐘主持黃子佼涉嫌強吻少女拍裸照，19日透過影片認錯並道歉，還開地圖砲波及13位藝人，其中包括已婚女歌手出軌製作人。名嘴許聖梅和粘嫦鈺上節目時分享看法，粘嫦鈺更爆料該女歌手的名字有6字。

許聖梅、粘嫦鈺最近上節目《小記者大明星》，侃侃而談黃子佼捲性騷擾的案件，許聖梅認為黃子佼爆料的這位女歌手，應該不是交往過的舊愛，而是曾主持她的活動，看不慣其私下所為才特別點名，許聖梅猜測：「有個新聞上，黃子佼曾被那位女歌手噹過，所以有沒有可能這個人和黃子佼是不好的？我只能這樣猜，因為沒有任何線索。」

粘嫦鈺分析黃子佼會特別點名這位女歌手，兩人一定有交集，或是曾是黃子佼想追的女星，才會在這時選擇玉石俱焚，「黃子佼對她一定是有愛也有恨」。接著，粘嫦鈺透露這人是「6字女星」，但強調都是聽來的，不是求證後的事實。

【直播完整版】黃子佼出院了！捲性騷案狂扯13藝人 失控暴走內幕曝光 ft.許聖梅、粘嫦鈺｜三立新聞網 SETN.com

黃子佼先前遭指性騷擾，不滿圈內人很多都有「秘密」，為何只有自己逃不過，便開地圖砲掃射13位明星，包括大小S等人嗑藥、胡瓜和庹宗康坐牢、吳宗憲情史豐富又欠錢、曾國城古蹟後台吸菸喝酒、夏宇童不認交往、賈姓女星倒追、已婚女歌手出軌等；對此，大小S和阿雅均發聲明否認，吳宗憲喊告，夏宇童回應當時的公司已發過聲明，不須再討論，只有曾國城承認。

黃子佼揭13位藝人黑料玉石俱焚。（圖/中時新聞網製）

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