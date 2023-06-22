台灣料理無極限，前陣子出現大王具足蟲拉麵、榴槤拉麵及青蛙拉麵後，雲林一間拉麵店也推出「酷斯拉鱷魚拉麵」，一碗濃郁的拉麵上擺著黑色的鱷魚腳，一碗要價1500元，引起網友熱烈討論。

雲林斗六市一間拉麵店「女巫貓葵」在臉書社團《斗六人社交圈》上分享，店裡近日推出限定口味拉麵「酷斯拉鱷魚拉麵」，每碗1500元，必須要預訂才吃得到，且僅限內用，不接受外帶。

從照片中可見，一拉麵上擺著玉米筍、木耳、鵪鶉蛋和檸檬片等配菜，最上面則放著一隻巨大的黑色鱷魚腳，鱷魚腳尖的爪子也沒有去掉，衝擊畫面讓人看了怵目驚心，瞬間引起網友們討論。

不少網友留言討論，「太扯了吧！怎麼什麼都賣」、「這也太恐怖了」、「可以不要玩食物嗎」、「這個好猛喔！」另有網友則大讚說，看起來有點恐怖，但其實鱷魚肉很好吃，會想試看看。

店家也提醒說，必須要收到小編回覆預購成功才算完成預訂，如果到店以後沒有吃拉麵只是拍照，將酌收100元的浪費食物工本費。