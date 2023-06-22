副總統賴清德日前宣布補貼私大學生每年至少2.5萬學費，行政院長陳建仁指示教育部規畫「定額補助私立大專學雜費助學方案」，教育部預估有59.1萬人受惠。對此，臉書粉專「工程師看政治」（下簡稱工程師）今（22）日直言，若這種煙火式政策可以讓賴清德拿到選票，日後損失一定更可怕，比起學費補貼，提出大學制度改革、低薪問題的解決方案，才是根本之道。

賴清德日前宣布推動補助私校跟公立大學學費差額，每人每年2.5萬元，行政院隨即宣告跟進，經費約在100至200億元之間，今年編列預算，最快明年2月實施，影響近60萬名私立大專生。對此，工程師提到，學費落差並非今年才發生的事，民進黨執政7年，教育失衡變嚴重、貧富差距大，連帶影響教育資源分配問題，他諷刺民進黨到了選前突然良心發現，一口氣開了一張每年上看200億的支票，這是解決問題，還是政策買票？

工程師表示，依去年判例，用500元買一張選票，代價是1年以上有期徒刑，還要褫奪公權1到2年，連投票/參選資格都不能有，但若用每人每年2.5萬元的國家政策，去誘導60萬張選票，代價會是坐牢加褫奪公權，還是被擁戴登上總統大位？工程師諷刺表示，這就是「竊鉤者誅，竊國者侯」的概念，被法院判定的幾百元賄選人人喊打，但用國家機器換個名目綁定選票竟變德政。

然而，此舉並非民進黨第一次用補貼解決問題，釋迦、蓮霧被禁時，農委會拿出10億補貼；拿6億搞「班班吃石斑」；為拚入境自由行觀光，交通部弄出25億的消費金補貼；實質收入每況愈下，民眾租不起房，政府又拿300億租金補貼。工程師痛斥，這些都只是一次性的小項目，還有長年的水、電補貼等，其根本原因是政策錯誤和無窮無盡的補貼。

「補貼造成商業競爭力下降，補貼造成國庫損失，補貼只是表面的和平，補貼不曾解決過任何問題」，工程師直言，若這種煙火式的政策可以讓賴清德拿到選票，日後的損失一定更可怕，物理就是物理、經濟就是經濟，錢就是不會平白無故從天上掉下來，比起學費補貼，工程師認為大學制度的改革、低薪問題的解決方案，才是根本之道。

工程師強調，這些事不去做，這60萬學生未來仍存不到錢、買不了房、無動力也無能力成家立業，少子化只會一直探底，不斷堆積惡性循環。工程師重申，不做系統性考量，整天只想著補貼騙票的政治人物，通通都是國家災難，並呼籲年輕人不要亂投票，若只想看到煙火，這輩子就只會得到煙火。