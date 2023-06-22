高雄市鹽埕區城中城大火釀46死，一審高雄地院依放火罪判處主嫌黃格格無期徒刑、褫奪公權終身。案經上訴二審，高雄高分院審酌黃女涉犯重罪且有逃亡之虞，裁定自7月4日起延長羈押2個月。

2021年10月14日，高雄市鹽埕區城中城大樓凌晨發生火災，造成46名住戶罹難，城中城大樓燒毀。檢方查出，黃格格懷疑郭姓男友與前女友藕斷絲連，2人常為此大吵，2021年10月13日晚間10時許，黃與郭在城中城1樓小套房內飲酒，又為感情事大吵，郭懶得爭辯先行離開，獨留黃格格1人，黃懷疑郭又跑去找前女友，氣得把未熄滅的香灰倒在皮沙發上就離開，不到15分鐘延燒整棟大樓，共奪走46條人命。

一審依放火罪判處主嫌黃格格無期徒刑，全案目前上訴至高雄高分院審理中。由於羈押期間於7月3日即將屆滿，高雄高分院認為她所犯最輕本刑5年以上之罪，涉案情節重大，並有逃亡之虞，裁定再延長羈押2個月，可抗告。