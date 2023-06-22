近日演藝圈#MeToo連環爆，男星黃子佼發影片道歉卻爆出其他藝人黑料，其中網路有傳言指出「黃子佼認了！怒揭『14名藝人』 曝蕭煌奇其實在裝盲：他一直看得到」，引起眾人熱議。對此，蕭煌奇摘下墨鏡心痛自證兩眼雙盲，他的經紀人陳莉莉則相當心疼，透露他的眼部情況，坦言：「目前沒有醫療技術可以讓蕭煌奇的視力復原，期待未來醫學更進步。」

蕭煌奇生性樂觀，正面看待自身狀況，甚至有時候還會自開玩笑，網友們也相當欣賞他的肚量，直到近日網路上瘋傳黃子佼爆料他裝盲人，標題還寫到「他一直都看得到」，讓不少人笑說他人設崩壞。不過，蕭煌奇本人有立刻在底下留言，嚴肅表示：「這篇是假消息、請撤除喔」。

之後蕭煌奇也在臉書上發文澄清，還曬出他摘下眼鏡的照片，心痛表示：「『眼前的黑不是黑』，黑白不總是分明，鐵證不總是如山，願世人保持良善，身心安頓」，令許多粉絲相當不捨，紛紛鼓勵他：「加油。你的歌很好聽！」、「有沒有墨鏡都很帥！」、「我尊敬蕭老師，你的歌幫助我緩解憂鬱症的難受夜晚，希望大家的聲援可以給您溫暖的支持」

其實蕭煌奇在多年前受訪，曾透露有醫生評估，當時發現右眼的狀況比左眼好，視神經並未完全萎縮，他的右眼有希望恢復。據《自由時報》報導，蕭煌奇的經紀人回應近幾年的求診情況，表示以現階段的醫療技術還無法讓視力復原，但他們能做的就是固定回診，認真照顧眼部狀況，若未來醫學更進步，或許有機會讓蕭煌奇重見光明。

事實上，蕭煌奇經紀公司對此也發出律師函，表示蕭煌奇近日遭網路爆料，長期偽裝視障人士，「均與客觀事實不符，特此澄清，以正視聽」；還補充說，日後如再有造謠、惡意中傷或不實指控等，蕭煌奇和好莉嗨文創有限公司將依法提告。