中國大陸在今年的珠海航展上，展示一架六代戰機的模型，引發各國軍事專家熱議。對此，媒體人謝寒冰表示，陸方六代戰機的圖流傳已久，只是未獲證實，但根據大陸現在的戰機研發速度，推出六代戰機一點都不奇怪。

《央視網》日前以「中國六代戰機或十年內出現」為題發表新聞，指稱大陸在成功研發出數型五代機之後，已開始全力投入第六代戰機的預研工作，且據媒體「俄羅斯之聲」報導，大陸不僅是世界上第二個同時研製至少兩種五代機的國家，同時還擁有六代機的積極研究計畫。該報導還指出，陸方建造第六代戰機的工作會在下一個十年中開始具體實施。

圖為美國空軍繪製的NGAD想像圖，反映出對6代戰機的許多期望。（圖／美國空軍）

不過《央視網》也強調，大陸在發展五代戰機的過程中借鑒了國外經驗，少走了很多彎路，陸製六代戰機的發展過程中，就沒有了這些捷徑可循，很多新技術和高技術就需要通過自己的摸索和開拓，研發過程勢必要長一些，然而近年來大陸透過對國防高科技的高投入和全力支援，很多原來的薄弱環節如新材料、微電子、新工藝、動力系統等正在被突破，相信能逐步追上國外的開發進度。

媒體人謝寒冰21日也在中天節目《頭條開講》披露，大陸製造戰機，模式是生產一代、預研一代，殲滅20已經投產了，無尾翼戰機一直是他們研究的目標，因為無尾翼在匿蹤方面，更不容易被雷達偵測到，未來操控更靈活。但謝聲稱，六代戰機的操控程式非常難寫，美國也在研究當中，目前僅僅有樣機出來，尚沒有辦法直接投產。

至於陸方的五代殲-20隱形戰鬥機近日在巴黎國際航空航太展覽會亮相，謝寒冰分析，應該不是要行銷到國外，主要是為了展示肌肉，因為殲-20短期內還是大陸主力中的主力，不管在東海、南海、台海，大陸的壓力都非常大，一線部隊換裝都還沒結束，短期內要外銷沒那麼容易。謝還提到，儘管大陸已經是全球五代機生產最快的國家，但內需都還沒飽和，未來就算要賣也是賣降級版，不可能把全配備版、最先進的戰機賣給別人。